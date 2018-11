Ennio Calabria, pittura come conoscenza

ROMA, 19 NOV - Non è mai un mero atto estetico ma sempre uno strumento di conoscenza la pittura per Ennio Calabria, oggi protagonista, a 30 anni dall'ultima antologica, di una grande mostra allestita a Palazzo Cipolla dal 20 novembre al 27 gennaio che testimonia tutto il suo percorso di "pittore filosofo". Intitolata "Ennio Calabria. Verso il tempo dell'essere. Opere 1958-2018" e a cura di Gabriele Simongini, l'esposizione presenta al pubblico circa 80 lavori nei quali emergono pensiero, forza immaginifica, vitalità e inquietudini del maestro. "Questa è la mia unica e ultima possibilità comunicativa", afferma l'artista, per anni "dimenticato" da gallerie e spazi museali. L'antologica porta dunque in primo piano il flusso ininterrotto della sua riflessione: se a un primo sguardo sono la forza del colore e la potenza del gesto pittorico a catturare l'attenzione, il figurativismo visionario fa emergere l'urgenza di provare a spiegare i cambiamenti della società con una pittura dall'incontestabile valore sociale.