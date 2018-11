A Collisionoi i Thirty Seconds To Mars

TORINO, 20 NOV - Dopo Macklemore un altro concerto internazionale per Collisioni. Sul palco dell'edizione 2019 del festival agrirock di Barolo saliranno anche i Thirty Seconds To Mars. America, l'ultimo album della band, è stato il disco internazionale più venduto in Italia nella settimana d'uscita e hanno avuto grande successo i singoli estratti, come Walk on Water e Dangerous Night. La band sarà a Collisioni domenica 7 luglio 2019, a conclusione di un weekend che ospiterà per tutto il giorno, nelle diverse piazze di Barolo, tantissimi ospiti della letteratura, della musica, del cinema e dello spettacolo nazionale e internazionale. Un grande happening di musica internazionale, letteratura ed enogastronomia che ogni anno torna nel piccolo borgo agricolo di Barolo, sinonimo di grandi vini e ora di grande musica. I biglietti per i Thirty Seconds To Mars saranno disponibili per l'acquisto a partire dalle ore 10 di giovedì 22 novembre su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati.