'The Magic Door', il trio a Milano

PESCARA, 20 NOV - Trae ispirazione da sonorità folk britanniche, celtiche, mediterranee e orientali, pur essendo ascrivibile al folk esoterico per il concept generale: è 'The Magic Door', album d'esordio dell'omonimo trio formato da Giada Colagrande, Arthuan Rebis e Vincenzo Zitello. La regista, attrice e cantautrice e i due compositori e polistrumentisti saranno in scena a Milano il 22/11 allo Spirit de Milan. Dopo l'introduzione affidata a Zitello con arpa celtica e arpa bardica, via allo spettacolo tra simboli, suoni e parole. "The Magic Door - dicono Colagrande e Rebis - è un progetto che attinge a un immaginario mitologico, da tradizioni sapienziali senza tempo". Il disco nasce dal viaggio attraverso l'archetipo della Porta Magica, edificata nella Roma del Seicento a villa Palombara, e l'immaginario delle sue epigrafi. I ritornelli dei brani centrali dell'album coincidono con le epigrafi della porta, tradotte in inglese dal latino. A ciascuna epigrafe corrisponde un pianeta su cui si sviluppa il testo dei brani.