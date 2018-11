Thirty Seconds to Mars, 4 date in estate

ROMA, 20 NOV - I Thirty Seconds to Mars tornano in Italia con quattro nuovi concerti il prossimo anno. La band, capitanata da Jared Leto, farà tappa il 3 luglio al Rock in Roma, all'Auditorium Parco della Musica - Cavea in collaborazione con Fondazione Musica Per Roma (primo nome annunciato della manifestazione capitolina), il 4 a Padova al Gran Teatro Geox (Arena Live), il 6 al Pistoia Blues Festival (Piazza Duomo) e il 7 a Barolo al Collisioni Festival. Biglietti disponibili dal 22 novembre. L'ultimo album della band s'intitola America, da cui sono stati estratti i singoli Walk on Water e Dangerous Night e Rescue Me.