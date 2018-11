Al via la Korea Week

ROMA, 20 NOV - Dagli studiosi di politica internazionale ai musici tradizionali, dai ballerini alle marionette e mimi. Ma anche il jazz con tre vere star in patria o la favola teatrale che ricorda un po' La vita è bella di Benigni. Per una settimana Roma diventa la capitale della Repubblica di Corea con la Korea Week, vera full immersion di eventi e spettacoli, dal 26/11 al 2/12, promossa dall'Ambasciata della Repubblica di Corea e coordinata dall'Istituto Culturale Coreano. "La Corea è proprio dall'altra parte del mondo - dice il direttore dell'Istituto Soo-Myoung Lee - ma scoprirete che su alcuni temi, come famiglia e slow food, non siamo così lontani". Aperta dal K-Forum a Palazzo Rondanini sugli accordi di partnership Corea-Italia, la settimana vedrà anche le percussioni del Gib-De-Song-Um e il gruppo jazz Barim al Teatro Torlonia e l'opera muta La storia di Dallae all'India, in collaborazione con il Teatro di Roma. All'Istituto culturale, la mostra Un giorno di vento con le incisioni su carta di Lee ChulSoo.