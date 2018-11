Pausini duetta con Antonacci

ROMA, 20 NOV - Laura Pausini e Biagio Antonacci insieme sulle note di "Il coraggio di andare", già in radio. Il singolo è stato scritto da Tony Maiello (testo firmato a quattro mani con la stessa Pausini, musica di Maiello, Salvati, Pamosi, Rettani). Il brano è inserito in "Fatti sentire ancora" (Atlantic/Warner Music), la special edition in uscita il 7 dicembre dell'ultimo disco di Laura Pausini "Fatti sentire", grazie al quale l'artista ha trionfato ai Latin Grammy Awards nella categoria "Best Traditional Pop Vocal Album". E' la prima cantante italiana a vincere questo premio e l'unica ad aver collezionato nella sua carriera 4 Latin Grammy Awards e 1 Grammy americano.