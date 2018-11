'La fuga' per 9 autori scelti da ragazzi

ROMA, 20 NOV - Nove autori "per grandi" tra i più amati in Italia hanno accolto la sfida di un gruppo di adolescenti: scrivere ognuno un racconto "per ragazzi" dedicato al tema della fuga. E' nato così un libro, 'La fuga' appunto, pubblicato da Il Castoro, curato per la prima volta in Italia da un gruppo di ragazzi adolescenti del blog Qualcunoconcuicorrere, forti e appassionati lettori, dai 12 ai 19 anni, che vuole "innescare una riflessione condivisa". Gli autori sono Paolo Di Paolo, Giusi Marchetta, Cristiano Cavina, Stefania Bertola, Lorenza Ghinelli, Fabio Geda, Violetta Bellocchio, Claudia Durastanti e Marco Magnone. I ragazzi hanno scelto insieme nove tra i loro scrittori per adulti preferiti, in base a gusti e inclinazioni personali. Li hanno invitati personalmente uno per uno e sfidati a scrivere per loro. Gli autori che hanno accolto la sfida non sapevano chi fossero gli altri. Perché "la fuga"? Si fugge da qualcosa o verso qualcosa? Si fugge per paura, per speranza, per amore o?