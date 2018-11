Flop ascolti House of Cards senza Spacey

NEW YORK, 20 NOV - Flop ascolti House of Cards senza Kevin Spacey. La sesta e ultima stagione della serie in onda su Netflix ha registrato un calo di audience di quasi la meta' rispetto alla precedente. Gli otto episodi, in cui Claire Underwood e' il presidente degli Stati Uniti, sono tutti disponibili su Netflix e nella prima settimana il primo episodio e' stato visto da due milioni e 900mila spettatori contro i quattro milioni e 400mila della quinta serie. L'audience e' ulteriormente calata per il resto degli episodi, assestandosi sul milione e mezzo.