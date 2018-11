Pupo, tra talenti Strafactor e Pinocchio

MILANO, 20 NOV - Insieme a Lodo Guenzi, è l'altra new entry nella famiglia di X-Factor: Pupo, all'anagrafe Enzo Ghinazzi, è tornato protagonista in tv facendo coppia fissa con Elio al tavolo dei giurati di Strafactor, lo spin-off del talent di Fremantle in onda il giovedì su Sky Uno dopo i live capitanati da Alessandro Cattelan. "Sono molto contento di essere entrato nella famiglia di X-Factor dalla porta che più mi assomiglia, cioè quella di Strafactor. Quel mondo un po' sopra le righe mi è sempre appartenuto", dice il cantautore e conduttore toscano. Per questo forse è proprio tra loro che cerca il nuovo talento della musica italiana: "Sono convinto che il genio che un domani potrà stravolgere la musica potrebbe uscire da quel mondo lì più che da uno paiettato". Tolti i panni di giurato, Pupo tornerà in teatro: il 15 dicembre al Teatro degli Astrusi di Montalcino e il 16 al Teatro Verdi di Montecatini Terme darà la voce al Pinocchio di Collodi con l'accompagnamento della banda dell'Istituto Bonaventura Somma.