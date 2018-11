Aula Montecitorio, 100 anni di storia

ROMA, 20 NOV - Un cuore pulsante di memoria, storia e attualità, ma soprattutto un luogo in cui arte e bellezza hanno un valore politico, per rappresentare l'identità di un Paese intero e proteggere il bene fragile e irrinunciabile della democrazia: è un viaggio nelle radici della nostra Repubblica il documentario "L'Aula di Montecitorio. Un Secolo tra Arte e Storia", prodotto da Sky Arte e realizzato da Tiwi, in onda in prima visione su Sky Arte sabato 24 novembre alle 21.15. Presentato il 20 novembre a Roma alla presenza del presidente della Camera Roberto Fico nel giorno delle celebrazioni dei 100 anni dell'Aula, il documentario rivela con immagini suggestive la nascita dell'emiciclo progettato dall'architetto palermitano Ernesto Basile e inaugurato il 20 novembre 1918. Nel racconto, che procede anche attraverso una serie di contributi di storici e critici dell'arte, architetti, artisti e rappresentanti delle istituzioni, grande spazio è dato alla storia dell'edificio