A teatro, Placido, Lavia e Ranieri

ROMA, 21 NOV - I ''Sei personaggi in cerca d'autore'' di Pirandello secondo Michele Placido e Luisa Ranieri diretta da Luca Zingaretti alla ricerca dell'amore in ''The deep blue sea'' di Terence Ratting, tutti a Roma; Mascia Musy nei panni della Divina Callas nel ''Master Class'' di Terrence McNally, ancora nella capitale, e Gabriele Lavia a tu poer tu con il ''John Gabriel Borkman'' di Ibsen a Firenze; Gioele Dix come Telemaco in attesa di Ulisse in ''Vorrei essere figlio di un uomo felice'' e il ''Concerto per Amleto'' di Fabrizio Gifuni con l'Orchestra Sinfonica Giuseppe Verdi, tutti a Milano: sono alcuni degli spettacoli teatrali in scena nel prossimo week end.