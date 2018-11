Prima Scala diffusa, Attila al mercato

MILANO, 21 NOV - L'energia di 'Attila' di Giuseppe Verdi, l'opera che inaugura la stagione 2018/2019 del Teatro alla Scala di Milano, contagerà tutta la città grazie alla settima edizione de "La prima diffusa". L'iniziativa è promossa dal Comune di Milano con Edison e porterà la prima in quasi 40 luoghi della città, dall'Ottagono al carcere di San Vittore. Inoltre dall'1 al 9 dicembre un palinsesto farà conoscere ai milanesi l'opera verdiana scelta per la prima, che il 7 dicembre sarà diretta da Riccardo Chailly, con la regia di Davide Livermore. "La mappa dei luoghi che ospitano la proiezione della prima si è allargata - ha detto l'assessore milanese alla Cultura Filippo Del Corno -. Ai luoghi delle scorse edizioni, si sono aggiunte nuove sedi come l'ospedale Niguarda, il Pio Albergo Trivulzio, alcuni licei cittadini, un mercato comunale coperto". La prima della Scala "è la serata più importante dell'opera lirica al mondo e su questo non c'è nessun dubbio", ha detto il sovrintendente Alexander Pereira.