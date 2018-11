Arriva buono libro Regione Lazio 10 euro

ROMA, 21 NOV - "Quest'anno raddoppiamo il nostro intervento a Più libri più liberi. Mettiamo altri 100 mila euro a disposizione, destinati a dei buoni libri per gli studenti delle scuole primarie e secondarie. Saranno così 10 mila i ragazzi che entreranno alla fiera con il buono per acquistare un libro". Lo ha annunciato il vicepresidente della Regione Lazio, Massimiliano Smeriglio, alla presentazione della fiera della Piccola e Media Editoria, Più libri più liberi, che torna per il secondo anno alla Nuvola di Fuksas all'Eur di Roma, dal 5 al 9 dicembre. Il buono libro di 10 euro potrà essere speso per acquistare un libro tra quelli degli editori presenti in fiera. Saranno disponibili 10 mila voucher per un valore complessivo di 100 mila euro che si aggiungono ai 100 mila euro con cui la Regione Lazio contribuisce alla realizzazione della fiera. "Faremo la stessa cosa in gennaio, febbraio e marzo 2019 con le piccole librerie della nostra Regione attraverso contatti tra librai e studenti" ha sottolineato Smeriglio.