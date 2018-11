Puma celebra 50 anni di Suade con Barbie

ROMA, 21 NOV - Barbie, icona globale da oltre 60 anni adesso può aggiungere la voce sneaker designer al suo curriculum. Infatti Puma ha collaborato con la Mattel per celebrare i 50 anni della Suede con una collezione versione Barbie. La capsule collection Puma Suede 50 x Barbie é composta da due sneakers nelle versioni Raspberry Pink e Black, la prima delle quali presenta una tomaia in camoscio, suola e lacci tutti interamente rosa ed è caratterizzata da una striscia sagomata con l'iconico logo di Barbie rosa e bianco che avvolge il retro della scarpa e termina in un fiocco di raso sul tallone. Nella versione Black la sneaker è tutta nera e la stampa con logo Barbie è nera e rosa. Adatta per tutte le età, la scarpa è disponibile nelle taglie da donna e da bambina e la collezione si estende all'abbigliamento e agli accessori, una felpa oversize con cappuccio, leggings con logo stampato in lamina d'oro, cappellino da baseball con visiera e zaino.