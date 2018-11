Birkenstock con 032c rilegge sabot icona

ROMA, 21 NOV - Birkenstock e il marchio berlinese di abbigliamento e magazine 032c annunciano una collaborazione per la creazione di una speciale riedizione dell'iconico modello di calzature A 630. Fondata a Berlino nel 2000, la rivista 032c è una delle principali piattaforme di moda, arte e cultura che pubblica in formato digitale e cartaceo e possiede un laboratorio con sede a Kreuzberg (Berlino), centro di produzione e di ricerca, nonché sede creativa per le linee 032c Apparel e Ready-to-Wear. Facendo propri i modelli ortopedici di Birkenstock, adattabili alle diverse esigenze di chi li indossa, 032c ha personalizzato il sabot unisex A 630, realizzato in poliuretano, progettato per resistere al calore. Disponibile in bianco e nero, l'edizione limitata propone due classici rivestimenti interni: shearling ed elegante camouflage disegnato in esclusiva per il modello, con un bottone "Société de 032c" in oro e rosso su ogni sabot.