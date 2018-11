Laurea a Bruck, Ho studiato ad Auschwitz

ROMA, 21 NOV - "La mia università si chiama Auschwitz, un università dove si impara tutto per sempre anche a conoscere se stessi". Sopravvissuta al campo di sterminio nazista, la scrittrice e giornalista Edith Bruck ha rievocato l'orrore della sua esperienza di ebrea scampata per un soffio alla morte nella sua lectio magistralis all'Università di Roma Tre che le ha conferito la laurea honoris causa. Un omaggio di cui è stato insignito con lei anche Don Roberto Sardelli, fondatore della scuola 725, ritenuta tra le più importanti iniziative di pedagogia popolare realizzate in Italia dal dopoguerra. "Queste lauree sono testimonianza della profonda attenzione della nostra Università nei confronti di tutto quello che è memoria storica, impegno sociale e diffusione della cultura", ha fatto notare il rettore Luca Pietromarchi. "Entrambe esprimono l'importanza che Roma Tre, in ogni sua manifestazione, assegna ai verbi servire (il prossimo) e ricordare (la storia)".