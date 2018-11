De Niro e la moglie si separano

NEW YORK, 21 NOV - Robert De Niro e la moglie Grace Hightower si sono separati dopo 21 anni di matrimonio. Lo rivela il New York Post. Secondo una fonte vicina alla (ex) coppia, i due non vivono già più insieme e avrebbero voluto annunciare pubblicamente la rottura nelle prossime settimane. "Robert e Grace si stanno lasciando. Lui ha partecipato a diversi appuntamenti senza di lei dalla fine dell'estate", ha rivelato la fonte. I due si sono sposati nel 1997 dopo essersi frequentati per quasi dieci anni e hanno due figli insieme. Già nel 1999, a soli due anni dalle nozze, De Niro aveva chiesto il divorzio, poi la crisi è rientrata. E nel 2004 Robert e Grace avevano rinnovato le promesse nuziali.