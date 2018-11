Verdone, amo sala, Netflix non si ferma

ROMA, 21 NOV - Netflix è una realtà "che fa parte dell'evoluzione delle cose, non si può fermare. La sala cinematografica non so se rimarrà, forse dipenderà proprio da Netflix. Io spero non si perda, sarebbe un dolore". Parola di Carlo Verdone alla presentazione del volume fotografico con le immagini di Claudio Porcarelli, in scena e fuori scena di "Uno, dieci, cento Verdone", per celebrare i 40 anni di carriera dell'attore e regista. Il volume, realizzato in collaborazione con Banco Bpm, sarà in libreria nel 2019. L'attore e regista è nel pieno della scrittura della sua nuova commedia: "Sarà corale, io sarò regista e interprete di uno dei cinque-sei personaggi principali". Ha anche in cantiere la sua prima serie: "Il pilota, scritto con con Guaglianone e Menotti, a Netflix è piaciuto, ma non so ancora se il produttore De Laurentiis la vorrà realizzare con loro o con Sky". Definisce invece, sorridendo, "fake news" la voce sul web di un suo possibile coinvolgimento come regista in una serie tratta dal libro di Totti.