I 'Sei personaggi' di Placido

ROMA, 21 NOV - E' la risata il momento, l'azione in cui si incontrano e deflagrano tutte le molteplicità e contraddizioni dei personaggi di Pirandello, la coscienza divertita e tragica dell'inafferrabilità della verità, dell'essenza degli avvenimenti e delle persone, da quella di Laudisi nel 'Così è, se vi pare' a quella di davvero tanti personaggi delle novelle, a cominciare da 'Tu ridi'. Michele Placido pare averlo avvertito e le diverse risate della figliastra in questo suo 'Sei personaggi in cerca d'autore' esemplare come non ne vedevamo da tempo e di cui è ottimo regista e protagonista, diventa uno dei fulcri del dramma, che termina con la fuga di lei dal palcoscenico, nell'impossibilità di trovarsi tra realtà e finzione. Lo spettacolo, nato allo Stabile di Catania, si replica ora al teatro Quirino fino al 2 dicembre.