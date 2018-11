Dolce & Gabbana "non è caso diplomatico"

PECHINO, 22 NOV - "Non è una domanda diplomatica e non lascerò che diventi una domanda diplomatica": è la replica del portavoce del ministero degli Esteri cinese, Geng Shuang, a un commento alle polemiche contro Dolce & Gabbana per campagna pubblicitaria e commenti ritenuti offensivi dagli internauti del Dragone. "Dovreste chiedere alle persone comuni come si pongono rispetto a questa domanda", ha aggiunto in conferenza stampa. La griffe italiana, il cui mega-evento di ieri a Shanghai è saltato, è stata esclusa dalle piattaforme di e-commerce.