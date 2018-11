Da Leee John colonna sonora 'riders'

ROMA, 22 NOV - Torna in 'pista' Leee John, leader degli Imagination, e lo fa per un docufilm ispirato dalla passione dei riders su due ruote. Il brano 'Highway to Hell', tratto dall'album 'Retropia', sarà la colonna sonora del trailer del prossimo 'Story Riders'. L'artista inglese, con alle spalle vendite record di oltre 30 milioni di copie con gli Imagination, partecipa al progetto di docureality ideato da Riccardo La Cognata, con una produzione di Saturnia Pictures - Corum Ipnotica Produzioni, in collaborazione con Mastrangelo Cinematografica e Roswellfilm. I riders protagonisti sono semplici appassionati in viaggio per itinerari sconosciuti al turismo di massa, con una storia da raccontare. Il primo episodio, diretto da Daniele Malavolta, si svolge in Sardegna: da Olbia, un gruppo composto tra gli altri da La Cognata e Raffaele Chiulli, neopresidente dell'associazione delle federazioni mondiali sportive, ha percorso 1800 km. La prima stagione di Story Riders sarà composta da 5 episodi ed andrà in onda dal 2019.