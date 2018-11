Diana Krall e Paolo Conte a UJ 2019

PERUGIA, 22 NOV - Diana Krall sarà a Umbria Jazz 19 il prossimo 13 luglio, ore 21 Arena Santa Giuliana. La serata seguente, 14 luglio, stessa ora e location, sarà la volta di Paolo Conte. Umbria Jazz annuncia oggi il primo week end della edizione estiva 2019 (Perugia, 12-21 luglio) che sarà quindi all'insegna della canzone: il grande songbook americano che da sempre impreziosisce il repertorio della bionda star canadese, e la canzone d'autore che fa dell'Avvocato astigiano uno dei più amati storyteller italiani. Sono soltanto le prime anticipazioni di un cartellone "che si annuncia stellare - sottolinea una nota di UJ - sia per il programma dell'arena, che ospita i grandi eventi, sia per le proposte più di nicchia riservate agli spazi al chiuso come il teatro Morlacchi e la Galleria nazionale dell'Umbria".