Rita Ora, 23/11 esce album Phoenix

ROMA, 22 NOV - Esce il 23 novembre "Phoenix", il secondo album di Rita Ora, la popstar con all'attivo 14 milioni di singoli venduti, 1,3 miliardi di streaming solo per gli ultimi 5 singoli (la hit Your Song, scritta con Ed Sheeran da sola ha superato i 352 milioni di stream), oltre 1,1 miliardi di visualizzazioni su YouTube di cui oltre 58 milioni per il suo ultimo singolo "Let you love me". "Uno dei sentimenti più liberatori per me è suonare e creare musica. Questo album è un vero album d'amore ed è stato importante per me farlo a modo mio. Apprezzo molto l'amore e il sostegno di coloro che hanno lavorato con me nel disco e mi hanno permesso di creare qualcosa di cui sono davvero orgogliosa. Mi hanno dato lo spazio e la libertà di creare qualcosa che nascesse dal mio cuore. Sono davvero orgogliosa e grata per il viaggio che la realizzazione di Phoenix mi ha portato", ha dichiarato Rita Ora sul nuovo progetto. Il 30 aprile sarà live a Milano.