Arriva in sala Un giorno all'improvviso

ROMA, 22 NOV - Una madre bambina e folle, un 17enne promessa del calcio che è dovuto crescere in fretta e l'hinterland napoletano. E' lo scenario di 'Un giorno all'improvviso', opera prima del talentuoso regista Ciro D'Emilio, già a Venezia nella sezione Orizzonti e in sala dal 29 novembre con No.Mad Entertainment. Girato in napoletano stretto, il film racconta con realismo e poesia la storia di una madre ingombrante e psicolabile, Miriam (Anna Foglietta), lasciata dal marito Marco e sotto tutela psichiatrica. Per fortuna la donna, che vive di espedienti e al supermercato compra più dolci che beni di prima necessità, ha un figlio, Antonio (il bravissimo Giampiero De Concilio), responsabile e affettuoso. Il ragazzo, oltre a darsi da fare con mille lavoretti è anche un talento del calcio. Un giorno all'improvviso la vita sembra regalare ad Antonio e Miriam una vera occasione: un talent scout, Michele Astarita (Massimo De Matteo), cerca giovani promesse da portare nella Primavera del Parma e punta sul ragazzo.