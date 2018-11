Arriva in tv L'Amica geniale

ROMA, 22 NOV - Tutte e quattro hanno letto il libro di Elena Ferrante, le più piccole con dedizione, le più grandi con consapevolezza, ma tutte hanno capito una cosa, di essere "fortunate a poter studiare", giovani donne "libere di andare a scuola". Ma hanno anche un sogno comune nel cassetto: "E' la prima volta che siamo state su un set, ma ci siamo impegnate, appassionate e ci piacerebbe in futuro continuare a fare le attrici". Saverio Costanzo le ha scelte per interpretare le protagoniste de L'amica geniale, serie evento dal bestseller di Elena Ferrante: sono Elisa del Genio e Ludovica Nasti nei panni di Elena e Lila da bambine, mentre a interpretare le due amiche adolescenti sono Margherita Mazzucco e Gaia Girace. La serie debutta il 27/11 su Rai1, Rai Play e in contemporanea su Timvision. Una maxi produzione tv prodotta da Lorenzo Mieli e da Marco Gianani per Wildside e da Domenico Procacci per Fandango, in collaborazione con Rai Fiction, HBO Entertainment e Timvision.