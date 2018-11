Dante di Sermonti, cofanetto audiolibri

ROMA, 22 NOV - A due anni dalla scomparsa di Vittorio Sermonti, che portò Dante tra la gente - ai microfoni della radio prima, nelle piazze, teatri e chiese poi, per un totale di oltre cinquecento letture pubbliche - arriva un prezioso cofanetto di audiolibri, che comprende anche contenuti inediti, fin qui mai ascoltati. È 'La commedia di Dante. Raccontata e letta da Vittorio Sermonti' che raccoglie i canti di Inferno, Purgatorio e Paradiso in un'unica pubblicazione di Emons Edizioni (euro 49,90) disponibile dal 22 novembre in tutte le librerie italiane e nelle varie librerie online, oltre che sul sito della casa editrice www.emonsedizioni.it. L'opera sarà presentata il 23 novembre, proprio nel giorno della morte di Sermonti, al Maxxi di Roma da Antonio Gnoli, Marino Sinibaldi e Walter Veltroni.