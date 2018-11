Prima a Bologna 'Ostinato' di De Pablo

BOLOGNA, 23 NOV - Il progetto Musica Contemporanea dell'Accademia Filarmonica di Bologna, la commissione annuale di nuove opere a compositori di levatura internazionale e a giovani talenti, ha per protagonista quest'anno lo spagnolo Luis De Pablo che ha scritto il brano per orchestra sinfonica 'Ostinato'. La partitura verrà eseguita in prima assoluta il 24 novembre all'Auditorium Manzoni dall'Orchestra del Teatro Comunale diretta da Michele Mariotti. Il progetto dell'Accademia bolognese, famosa anche per avere avuto come allievo il giovanissimo Mozart, testimonia l'impegno nella ricerca di nuovi linguaggi e nella promozione delle espressioni della contemporaneità. L'iniziativa recupera lo spirito di questa antica istituzione, che fin dalla sua fondazione ha accolto e sostenuto i più grandi compositori. Il programma della serata sarà completato dal Concerto per la mano sinistra in Re maggiore di Maurice Ravel (solista Roberto Cominati) e dalla Suite dal balletto 'Romeo e Giulietta' di Sergej Prokofiev.