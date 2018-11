Firenze secondo me, docu Renzi sul Nove

ROMA, 23 NOV - "Firenze secondo me" è un documentario sulla città in cui l'ex Presidente del Consiglio è nato e cresciuto fino a diventarne sindaco: un vero e proprio evento televisivo - dal forte respiro internazionale - che mostra lo splendore di un luogo unico, ricco di storia e di bellezza. La prima puntata andrà in onda sabato 15 dicembre alle ore 21:25 sul canale Nove del gruppo Discovery Italia. Il progetto in 4 episodi da 90 minuti è prodotto e distribuito da Arcobaleno Tre e scritto con Sergio Rubino. Le telecamere spazieranno da Palazzo Vecchio al cuore degli Uffizi, dal corridoio del Vasari alla Basilica di Santa Croce, da Palazzo Pitti al Giardino di Boboli. Un viaggio unico attraverso i luoghi simbolo del capoluogo toscano e il racconto degli avvenimenti storici che hanno fatto di Firenze una delle città più visitate al mondo