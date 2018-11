Moda: il black friday diventa green

MILANO, 23 NOV - Il black friday si tinge di verde con i marchi della moda sostenibile. La startup pratese Rifò ha deciso di donare 5 euro, per ogni capo acquistato, ai progetti delle tre fondazioni aderenti all' iniziativa #2lovePrato: Legambiente Prato, Fondazione Ami e Opera Santa Rita. Per l'occasione, Rifò presenta anche maglioncini e calzini in cashmere rigenerato, realizzati con il tradizionale "metodo a calata", grazie al quale si riducono, rispetto a un capo nuovo, del 90% l'uso di acqua, del 77% quello dell'energia, del 90% i prodotti chimici, del 95% le emissioni di CO2 e del 100% l'uso di coloranti. Anche Save The Duck, brand di piumini animal-friendly, sceglie il "Green Friday" e aderisce all'iniziativa "Salviamo le montagne di Nord Est" del CAI, Club Alpino Italiano, devolvendo il 50% del fatturato delle vendite di oggi. E poi il marchio tecnico di montagna Salewa, che ha scelto di donare il 10% del fatturato online, da oggi al 26 Novembre, all'organizzazione non-profit POW - Protect Our Winters.