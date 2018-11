Cremonini, a sorpresa il nuovo disco

ROMA, 23 NOV - Annuncio a sorpresa sui social per Cesare Cremonini: il 7 dicembre esce "Possibili Scenari per pianoforte e voce", il nuovo album del cantautore bolognese che, ad un anno di distanza dall'uscita di "Possibili Scenari", pubblica la versione piano e voce dell'ultimo album di inediti. "Penso sia il momento giusto in cui pubblicare un album come Possibili scenari per pianoforte e voce - spiega Cesare, impegnato fino al 16 dicembre in tour - perché offre la possibilità di ricondurre il pubblico a un ascolto più attento, paziente e meno frenetico: significa svelare, uno ad uno, i segreti nascosti nelle mia canzoni, donare al pubblico la loro purezza. Brani come Poetica, Nessuno vuole essere Robin, Kashmir-Kashmir e la stessa title track dell'album, ad esempio, in queste versioni notturne, rielaborate liberamente, registrate ad occhi chiusi e senza sovrastrutture di arrangiamenti, costringono all'abbandono anche chi quelle canzoni le canta, slegandoci dalla velocità con cui la musica viene 'consumata' oggi".