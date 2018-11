Cristina Meschia pubblica Inverna

ROMA, 23 NOV - E' uscito "Inverna", il nuovo progetto discografico della cantautrice piemontese Cristina Meschia (distribuzione IRD): un disco tra folk e jazz, con 9 brani arrangiati da Giampaolo Casati, che racchiude le tradizioni lombarde, i canti di protesta e contro la guerra ("E l'era tardi" di Enzo Jannacci), canti di lavoro ("Bella Ciao delle mondine" e "Povre Filandere") ma anche brani d'amore ("Bèll usellìn del bosch" e "Oh mamma la mè mamma il muratore") e la nostalgica ballata "Gh'è ammò on Quaivun" di Nanni Svampa. Un approfondimento per riscoprire una parte rilevante della cultura lombarda, tra Milano e il Lago Maggiore. Un secondo lavoro, dopo "Intra" (primo album cantato in dialetto in cui la cantautrice ha raccolto poesie popolari e canti del suo territorio, Verbania) in cui Cristina Meschia riversa la sua continua pulsione verso la ricerca delle tradizioni musicali ormai quasi perse. Il progetto prende ispirazione dallo studio dell'antologia della Canzone Lombarda di Nanni Svampa.