Borsa firmata Gucci Comme des Garçons

ROMA, 23 NOV - Dalla collaborazione tra Gucci e il marchio giapponese Comme des Garçons che hanno deciso di sperimentare la fusione tra i propri codici è nata una borsa modello shopper. Comme des Garçons, brand noto per il suo approccio minimalista alla moda conferito dal suo fondatore Rei Kawakubo, sposa Gucci disegnato da Alessandro Michele re dello stile eclettico e decorativo, in una borsa che unisce i colori e lo stile delle due maison. La collaborazione fra i due marchi non appare ovvia, ma il risultato è un pezzo unico, con la banda verde-rosso-verde verticale di Gucci al centro della shopper, realizzata in carta marrone artigianale con un particolare "guscio" di plastica che le conferisce un aspetto industriale contemporaneo. Il risultato è una borsa Made in Japan che combina i codici delle due maison. La shopper viene presentata in anteprima in Giappone oggi 23 novembre da Comme des Garçons e Dover Street Market Ginza, ma il lancio internazionale avrà luogo il 6 dicembre.