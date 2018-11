Nuova fragranza per 10 anni di Mango Man

ROMA, 23 NOV - Mango Man, linea maschile del marchio spagnolo celebra il decimo anniversario con il lancio di una nuova fragranza, denominata Fragrance Department n 10, Black Edition, con riferimento al numero di candeline spente dalla collezione maschile del marchio. La nuova fragranza offre continuità alla linea di profumi, Fragrance Department, che Mango ha lanciato un anno fa con tre proposte (01, 02 e 03) ispirate a tre stili di vita diversi. La nuova essenza è a base di ambra e muschio con un tocco di patchouli che aggiunge carattere maschile. La base di ananas e mela aggiunge note fresche. La creazione del profumo rientra nelle celebrazioni che Mango Man sta realizzando nel 2018 con diverse iniziative come la creazione di una collezione speciale. Lo scorso settembre, durante il lancio ufficiale della campagna A/I 2018, Adrien Brody, ambasciatore del marchio, ha presentato 10 capi iconici disegnati per l'occasione. La nuova fragranza sarà disponibile a partire dal 3 dicembre nei negozi in Europa e sul sito di Mango.