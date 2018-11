Premio Battello a Vapore a Eliana Canova

ROMA, 23 NOV - Eliana Canova con il racconto 'Il triangolo nero' ha vinto l'edizione 2018 del 'Premio Battello a Vapore 2018' con cui Edizioni Piemme porta avanti il suo impegno nell'assicurare maggiore spazio per nuove voci letterarie. Il vincitore, come da tradizione, è stato annunciato al Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria di Pavia. La Canova, torinese, giornalista e autrice di libri per ragazzi, è stata premiata "per il coraggio e la forza con cui tratta un argomento così poco conosciuto: il porajmos, la deportazione nazista dei Rom e dei Sinti nei campi di concentramento". Alla premiazione hanno partecipato i ragazzi delle scuole primarie Giosué Carducci ed Edmondo De Amicis di Pavia. Il triangolo nero è stato scelto tra oltre 308 candidati dalla giuria mista composta fra gli altri da Roberto Morgese, scrittore e vincitore del Premio Battello a Vapore 2017. Il romanzo cita un evento storico reale e poco narrato: la rivolta dei rom e sinti rinchiusi nel Zingeunerlager di Auschwitz nel 1944.