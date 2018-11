Versace e Swarovski per tiara debuttanti

ROMA, 23 NOV - La maison Versace ha collaborato con Swarovski per la realizzazione della tiara che le debuttanti indosseranno in occasione dell'Opera Ball di Vienna 2019. Un raggio di sole abbaglia le onde di cristallo della tiara Swarovski che le giovani indosseranno in occasione del ballo che si terrà il 28 febbraio 2019. Su invito di Maria Großbauer, organizzatrice del ballo, Versace ha realizzato il gioiello ispirandosi al Das Rheingold di Richard Wagner, il primo dei quattro drammi musicali che compongono il ciclo dell'opera L'anello dei Nibelungo. Nella scena principale del primo atto, un raggio di sole illumina le profondità del Reno rivelando l'oro custodito dalle tre ninfe del fiume. Questa scena cattura l'attenzione del nano Alberico che ruba il tesoro. La storia viene ricordata nella creazione di Versace. I raggi dorati incastonati con i cristalli Swarovski illuminano il tesoro al centro della tiara: un grande cristallo rotondo color Golden Shadow circondato da onde di cristallo blu. In tutto 380 Swarovski.