Loewe apre archivi nel suo Museo Madrid

ROMA, 23 NOV - La maison spagnola Loewe apre i suoi archivi a Madrid, in uno spazio speciale che ospita una selezione mutevole di pezzi unici degli archivi del marchio, normalmente non accessibili al pubblico. Lo spazio museale è situato nello storico negozio su Gran Via, la prima boutique aperta da Loewe nel 1939, nell'edificio storico di Francisco Ferrer Bartolomé, in un angolo strategico della capitale spagnola, nel noto Grand Boulevard. Dagli archivi della Loewe, nata nel 1846, è stato messo assieme un illuminante tracciato di oltre un secolo d'innovazione nella progettazione di borse in un display. Oltre ai pezzi d'archivio, molti accessori provengono da collezioni private. Gli oggetti esposti cronologicamente raccontano l'evoluzione delle preferenze estetiche e di artigianato, oltre ai valori sociali espressi attraverso le borse. Le linee geometriche Art Deco, i bordi rigidi degli anni '40, l'esplosione del colore nei '60 e l'introduzione di forme destrutturate negli '70 fanno parte tuttora dello stile di Loewe.