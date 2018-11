Apre concorso Tff pellicola polacca

TORINO, 23 NOV - "Volevo indagare l'amore al femminile dei giorni nostri che non mi sembrano poi così lontani dai tempi di Penolope. Oggi anche una donna colta, liberata dai pregiudizi, che nella vita fa la giornalista, alla fine può cadere nella trappola degli archetipi femminili legati alla famiglia e trovarsi a negare se stessa. Un destino che ancora oggi tocca a pochi uomini". Spiega così il suo film '53 Wojni/53 wars', che oggi ha aperto il concorso del 36/o Torino Film festival, la regista polacca Ewa Bukowska. Il film racconta di due giornalisti innamorati, pieni di passione e in carriera fino a quando Anka, incinta, lascia il lavoro e Witek parte come reporter di guerra. Il mondo di Anka si rabbuia di colpo nella paura che il suo compagno non torni più e di non farcela a tirare avanti. "Quello che mi interessa con il mio cinema - dice la regista - è arrivare al vero, al di là di ogni stereotipo. Può non essere così facile come sembra. La prospettiva delle donne ancora oggi è molto diversa da quella maschile".