Programma Italia, come cura Emergency

ROMA, 24 NOV - "Vogliamo raccontare un pezzo del nostro lavoro che non è quasi mai sotto i riflettori: quello che facciamo in Italia dal 2006 per rendere concreto il diritto alla cura per tutti, anche nel nostro Paese". Gino Strada, Fondatore di Emergency, annuncia Programma Italia format originale a cura di Smemoranda prodotto dalla stessa Emergency con Bananas Media Company in esclusiva su Zelig TV da domenica 25 novembre alle 21. Dieci documentari per raccontare le attività in Italia della Ong attraverso i suoi ambulatori sparsi per il Paese, insieme agli operatori, ai pazienti, a figure rappresentative dei vari territori e ai testimonial dell'organizzazione, arricchito dalla presenza di alcuni sostenitori del mondo dello spettacolo e della cultura: Flavio Insinna, Paola Minaccioni, Gianrico Carofiglio, Fabio Treves, Regina Orioli, Fausto Sciarappa e Valerio Calzolaio. "Un viaggio attraverso gli occhi del nostro staff e le storie di persone alle quali viene negato l'accesso alle cure per le ragioni più diverse".