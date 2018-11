Tff, Elisabetta Sgarbi scava in memoria

TORINO, 24 NOV - E' un viaggio nella memoria, come se fosse un archivio di pensieri che si chiude e riapre a seconda dei fatti della vita, il film di Elisabetta Sgarbi presentato in anteprima mondiale al Torino Film Festival, oggi alla stampa e domani al pubblico. Si intitola 'I nomi del signor Sulcic' ed è ambientato nelle campagne e nei piccoli centri tra Italia e Slovenia, con sullo sfondo le città di Trieste e Lubiana. Una zona molto cara alla Sgarbi, nata a Ferrara, scrittrice, editrice, fondatrice de La Milanesiana e della casa editrice La nave di Teseo. Una sorta di luogo dell'anima già protagonista del film passato al Torino Film festival dell'anno scorso 'L'altrove più vicino'. "Quello ero un mio personale viaggio in Slovenia - spiega la Sgarbi - questa è una storia, un racconto di fantasia ambientato in Slovenia intorno a due figure, un uomo e una donna che scoprono, scavando in un passato sopito, di non essere ci pensavano di essere, che nella loro vita c'e' del falso".