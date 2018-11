La Verdera ecco politica da Salvini a PD

ROMA, 24 NOV - "Nella mia campagna da candidato sindaco ho fatto scelte sbagliate, ma almeno posso mostrare come funziona la politica in questo Paese". Lo dice Ismaele La Vardera, inviato delle Iene, alla fine del documentario Il sindaco - Italian Politics 4 dummies, in sala con un'uscita evento il 26 e 27 novembre con Medusa. Il film non fiction documenta la campagna elettorale che ha portato avanti, da 23enne, nella sua città, Palermo, alle Comunali 2017. Cuore del racconto che ha come registi il 'papà' de Le Iene, Davide Parenti e Claudio Canepari, sono i video ripresi di nascosto da La Vardera, dei suoi incontri con i leader politici che hanno deciso di supportarlo, come Matteo Salvini e Giorgia Meloni e delle offerte arrivategli sia da sinistra che da destra; con fra gli altri, l'ex presidente della Regione Rosario Crocetta (PD), pronto ad aiutarlo soprattutto per fare fare uno sgarbo a Renzi; Gianfranco Micciché (FI) e Totò Cuffaro condannato per favoreggiamento a Cosa Nostra, ma ancora in politica in Sicilia.