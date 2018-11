Madiba chiude Moncalieri Jazz Festival

TORINO, 24 NOV - La prima assoluta dell'opera 'Madiba' diretta da Stefano Fonzi e dedicata al premio Nobel per la pace Nelson Mandela, nel centenario della sua nascita, chiude il 21/o Moncalieri Jazz Festival dedicato quest'anno ai diritti umani. La kermesse è l'unico evento musicale italiano nel calendario delle celebrazioni ufficiali del Centenario. Il Moncalieri Jazz Festival chiude nel migliore dei modi "un'edizione tra le più seguite e apprezzate di sempre, con moltissime serate sold out - spiegano il sindaco di Moncalieri, Paolo Montagna, e il direttore del festival, Ugo Viola - forse proprio per il tema scelto quest'anno, i diritti". Tutti esauriti i concerti dei grandi del jazz internazionale, come Terence Blanchard, Antonio Sanchez e Cinzia Tedesco. Quasi sold out anche la serata di domani all'Auditorium Rai con l'Orchestra Sinfonia Nazionale Rai e tre grandi artisti, Fabrizio Bosso alla tromba, Rosario Giuliani al sax e la cantante sudafricana Simphive Dana, leader della lotta anti apartheid.