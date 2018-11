Stivali di stagione, a ciascuna i suoi

ROMA, 25 NOV - L'arrivo della stagione fredda segna il ritorno degli stivali, che tutte le griffe nelle loro presentazioni hanno abbinato nei vari stili alle mises più diverse. Tra le proposte troviamo modelli da cowboy, socks boots, cuissard in pelle laminata (Chanel) oppure che arrivano all'inguine. Per le ex ragazze nostalgiche del periodo punk tornano gli anfibi. Gli stivali da pioggia, che diventano un must in gomma colorata da Superga. Non mancano classici stivali in pelle o in camoscio(Santoni e Ferragamo) oppure in pitone o cocco rigorosamente fake, come quelli di Zara. Gli shining boots sono ricchi di luccicanti dettagli. La suola-scultura delle sneakers-stivale modello Archlight di Louis Vuitton riadattata in color oro opaco assume tratti futuristici. Versus Versace punta al bianco e nero. Stuart Weitzman celebra il 25/o anniversario degli stivali che hanno rivoluzionato il settore con l'introduzione del tessuto stretch: il modello 5050, lanciato nel 1993. I Reserve per l'anniversario sono ai piedi di Kate Moss.