Al Pacino Re Lear al cinema

NEW YORK, 25 NOV - Al Pacino sfida Anthony Hopkins e Glenda Jackson: il grande attore americano si cimenterà con uno dei grandi ruoli tragici di William Shakespeare recentemente interpretato dai due giganti dell'entertainment britannico con la regia di Michael Radford, il regista del "Postino". Le riprese dell'adattamento per il grande schermo cominceranno il prossimo autunno in Gran Bretagna. Il 78enne Pacino ha recitato nella parte di mafiosi e poliziotti in film come "Il Padrino" e "Serpico" e i suoiprossimiimpegni cinematografici prima di Lear sono con Martin Scorsese ""The Irishman" e Quentin Tarantino ("Once Upon a Time in Hollywood"). Con Lear seguira' le orme del grande Laurence Olivier e di Orson Welles oltre che di "Sir Tony" e della Jackson che di recente hanno riproposto il dramma rispettivamente in tv e sul palcoscenico.