Il disegno italiano nel '900

Roma, 25 NOV - Cento anni di storia dell'arte italiana attraverso il disegno. Un concentrato di grandi nomi per leggere come nel corso del Secolo Breve i maestri hanno affrontato i fermenti della modernità. Da Boccioni a Balla, Da Sironi a De Chirico, La Scuola Romana, Modigliani, Cucchi, Capogrossi, Fontana, gli anni Cinquanta e Sessanta, l'informale, fino al Duemila: è una cavalcata tra i giganti del segno la mostra che la Galleria Russo di Roma propone fino al 13 dicembre con una novantina di opere straordinarie. Tra le carte di maggiore pregio, tre rari disegni di Amedeo Modigliani provenienti da una collezione formata all'inizio degli anni Quaranta mai usciti e riemersi recentemente. "Si è partiti da disegni molto belli e significativi presentando veri capolavori - spiega il curatore Fabio Benzi -. Alla fine un panorama, seppur molto sintetico, viene fuori. L' Italia è il paese dove si è inventata l' idea del disegno, sicchè il disegno ha una sua continuità, in un rapporto continuo e costante con l' Europa".