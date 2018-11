Incassi Usa, primo Ralph Spacca Internet

ROMA, 25 NOV - Ralph Spacca Internet domina il box office Usa con 55,6 milioni di dollari incassati nel weekend per un totale di 84,4 milioni alla prima settimana. Al secondo posto Creed II che fa suoi 35,2 milioni nel weekend per un totale di 55,8 milioni nella settimana. Sono, invece, ben 180 i milioni conquistati in tre settimane da Il Grinch che resta sul podio con altri 30 milioni nel weekend. Si ferma invece a quota 9 milioni nel weekend l'altra nuova uscita della settimana Robin Hood, con un totale di 14,2 milioni.