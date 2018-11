ROMA, 26 NOV - E' morto Bernardo Bertolucci. Maestro del cinema italiano, si è spento a Roma all'età di 77 anni. Era malato da molti anni. Poeta, documentarista, produttore, grande autore del cinema italiano, ha firmato capolavori come Novecento, Ultimo tango a Parigi, il te' nel deserto, Piccolo buddha. Io ballo da sola e L'ultimo imperatore, film che lo consacra al successo internazionale e che vince nove oscar. Nato nel 1941 a Parma, Bernardo Bertolucci è figlio di Attilio Bertolucci, amico di Pier Paolo Pasolini, Alberto Moravia, Elsa Morante, Cesare Garboli. E gli inizi di Bernardo al cinema furono proprio come assistente di Pasolini (ne fu aiuto regista tra il 1960 ed il 1961). Il padre lo crebbe invece nella poesia e lo incoraggio' a pubblicare la prima raccolta ''In cerca del mistero'' con cui vinse nel '62 il Premio Viareggio. Nel 2007 gli fu conferito il Leone d'oro alla carriera alla 64/a Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia e nel 2011 la Palma d'oro onoraria al 64/o festival di Cannes.