Bennato porta Pinocchio agli Arcimboldi

MILANO, 26 NOV - Il tour 'Pinocchio & Co.' di Edoardo Bennato approda a Milano: domani sera, il cantautore e musicista napoletano sarà al Teatro degli Arcimboldi per la tappa milanese del suo tour che porta avanti le celebrazioni dei quarant'anni di 'Burattino senza fili'. Il viaggio di Bennato nel mondo di buoni e cattivi dove i potenti vengono sbeffeggiati parte dall'ultimo singolo, 'Mastro Geppetto', per ripercorrere personaggi e storie ritratti nei suoi brani più famosi. Ad accompagnarlo una band di cinque elementi e gli archi del Quartetto Flegreo. Dopo Milano, il tour proseguirà a Roma (Auditorium Parco della Musica, 29/11), Firenze (Teatro Verdi, 2/12), Catania (Teatro Metropolitan, 6/12), Bari (Teatro Team, 8/12), Assisi (Teatro Lyrick, 10/12) e Cremona (Teatro Ponchielli, 11/12).