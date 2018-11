hil Collins, a Milano il 17 giugno

ROMA, 26 NOV - Phil Collins tornerà in Europa con "Still not dead yet live European tour" e un'unica data italiana il 17 giugno 2019 al Mediolanum Forum di Assago (Milano) (biglietti in vendita sul circuito Vivaticket dal 30 novembre). Con oltre 100 milioni di dischi venduti, album al primo posto nelle classifiche mondiali e canzoni che hanno fatto da colonna sonora a milioni di persone, Phil Collins continua a raccogliere apprezzamenti. "Pensavo che mi sarei ritirato dalle scene in punta di piedi, ma grazie ai fan, alla mia famiglia e al sostegno di alcuni artisti straordinari ho riscoperto la mia passione per la musica e per l'arte di stare su un palcoscenico. Ora è tempo di riprendere a farlo e sono davvero emozionato. Sembra davvero la giusta cosa da fare in questo momento", racconta Collins.