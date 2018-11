Carrà a Natale, un disco così solo io

MILANO, 26 NOV - "Vorrei fare un augurio per Natale, che si buttasse nel cestino il verbo litigare: la lite va a finire nella violenza, e a pagare nella maggioranza dei casi siamo noi donne". Raffaella Carrà ha introdotto con questo auspicio il suo nuovo album, 'Ogni volta che è Natale', in uscita il 30 novembre. "Mi sono divertita a fare quello che volevo, un disco così non poteva cantarlo nessun altro", ha detto, presentando oggi a Milano le tracce, dall'inedito 'Chi l'ha detto' a standard come 'White Christmas' e 'Feliz Navidad' passando per brani meno frequenti nel canone, come 'Hallelujah' di Leonard Cohen. "E' uguale se non mi danno il cavalierato del lavoro - ha aggiunto, rispondendo delle onorificenze civili ricevute dalla Spagna - Se non si sono accorti che merito dopo tanti anni di tv è uguale: il mio premio più importante è la gente che mi vuole bene anche se non mi si vede in tv".