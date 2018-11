Claudio Baglioni, 250 mila spettatori

ROMA, 26 NOV - Si è conclusa il 24 novembre al Pala Alpitour di Torino, con un bilancio di oltre 250 mila spettatori in 31 date, la prima parte di "Al Centro", il tour che celebra i 50 anni di carriera ci Claudio Baglioni. Grazie al palco al centro, il pubblico - disposto a 360 gradi - ha rivissuto con Baglioni mezzo secolo di musica, con in scaletta tutti i più grandi successi di Baglioni, per la prima volta, in ordine cronologico. Il tour riprenderà a marzo con la seconda parte: 16 marzo Livorno; 19 e 20 marzo Caserta; 22 e 23 marzo Acireale (CT); 26 marzo Reggio Calabria; 29 e 30 marzo Roma; 2 aprile a Trieste; 5 aprile Bruxelles; 7 aprile Zurigo; 9 e 10 aprile Genova; 12 aprile Milano; 15 aprile Treviso; 18 aprile Pesaro; 24 aprile Firenze.